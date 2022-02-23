Европейский союз утвердил санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Европейский союз официально утвердил санкции против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом со ссылкой на заявление диппредставительство Франции, председательствующей в ЕС, сообщает РИА Новости.

«Письменная процедура по санкциям благополучно завершена, — отмечается в сообщении. — Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня».

Публикация данного заявления говорит о том, что все страны Евросоюза подписались под новым пакетом санкций.

О том, что они будут введены, стало известно вчера. Сообщалось, что они затронут депутатов Госдумы, которые отдали голоса за независимость народных республик.