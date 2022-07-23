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Здоровье
23 июля 2022  02:28

Европейский регулятор одобрил вакцину Imvanex для борьбы с оспой обезьян

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Вакцина от оспы Imvanex рекомендована к применению для иммунизации взрослых от оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Европейского агентства лекарственных средств (EMA). 

Препарат, который содержит ослабленную форму вируса коровьей оспы, одобрен в Евросоюзе с 2013 года для профилактики.

Комитет ЕМА по лекарствам подкрепил свои рекомендации данными нескольких исследований, которые показывают «эффективность Imvanex для профилактики оспы обезьян у людей». Эксперты отмечают, что побочные эффекты проявляются лишь в легкой и умеренной степени. В ближайшее время изменения будут внесены в инструкцию по применению препарата.

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