Европейский регулятор одобрил вакцину Imvanex для борьбы с оспой обезьян

Вакцина от оспы Imvanex рекомендована к применению для иммунизации взрослых от оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Препарат, который содержит ослабленную форму вируса коровьей оспы, одобрен в Евросоюзе с 2013 года для профилактики.

Комитет ЕМА по лекарствам подкрепил свои рекомендации данными нескольких исследований, которые показывают «эффективность Imvanex для профилактики оспы обезьян у людей». Эксперты отмечают, что побочные эффекты проявляются лишь в легкой и умеренной степени. В ближайшее время изменения будут внесены в инструкцию по применению препарата.