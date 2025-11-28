news_header_top
28 ноября 2025 16:11

Европейский гимнастический союз допустил россиян до соревнований под нейтральным статусом

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Российские гимнасты получили разрешение от Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) на участие в соревнованиях, проводимых под его эгидой, в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Российских спортсменов допустили к участию в турнирах под эгидой European Gymnastics в нейтральном статусе. Решение было принято большинством голосов (27 за допуск)», — цитирует источника ТАСС.

Ранее российские гимнасты уже получили нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG). В октябре 2025 года они приняли участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике, где завоевали четыре медали, включая две золотые.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2026 году пройдет в Хорватии, а европейское первенство по художественной гимнастике состоится в Болгарии.

