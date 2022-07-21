Европейский центробанк увеличил процентные ставки впервые за 11 лет

Европейский центральный банк впервые за 11 лет повысил процентные ставки сразу на 50 базисных пунктов (б. п.). Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-релиз регулятора.

«Совет управляющих ЕЦБ посчитал целесообразным сделать более масштабный первый шаг в нормализации процентных ставок, чем тот, о котором просигнализировал на предыдущем заседании», – сказано в заявлении.

Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам выросла до 0,5%, ставка по депозитам – до нулевого уровня, а ставка по маржинальным кредитам была увеличена до 0,75%. В регуляторе также сообщили о запуске новой программы по выкупу облигаций для ограничения «разброса» по величине процентных ставок в разных частях еврозоны.