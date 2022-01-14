Европейские хранилища газа заполнены меньше чем на 50%

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в Европе уже опустился ниже половины и составляет 49,33%. Для сравнения в это время в 2021 году показатель составлял 65%, годом ранее — 83%. Об этом, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), сообщает РИА Новости.

Так, за прошлый сезон из-за холодной погоды Европа израсходовала рекордные 65,6 млрд куб. м газа. А в этом начиная с 13 октября потратила уже почти 28% от уровня газа, находившегося в хранилищах. Так, по данным «Газпрома», к 10 января страны ЕС потратили уже более 50% голубого топлива, закачанного в 2021 году, или 26,6 млрд куб. м.

Как полагают эксперты, при умеренных температурах Европе может хватить имеющегося газа, однако при сильных морозах и возросших объемах потребления могут возникнуть перебои с поставками.

Как ранее заявил Президент России Владимир Путин, дефицит газа в Европе является отражением экономической политики Еврокомиссии.