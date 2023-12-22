Европейские производители стали раскритиковали санкции ЕС: «Бизнес станет бессмысленным»

Европейские производители не желают отказываться от импорта определенных видов стальной продукции из РФ. Без них европейский бизнес окажется бессмысленным, пишет РИА «Новости».

По данным одного зарубежного издания, производители стали из Европы раскритиковали решение Евросоюза о продлении льготного периода на ввоз в ЕС полуфабрикатов из стали российского производства (слябы). Как сказал гендиректор Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт, Евросоюз, попав под влияние некоторых государств, доводит свои же санкции до абсурда.

Ранее льготный период для импорта стали должен был завершить свое действие осенью 2024 года, но европейские производители «надавили» на властей, поскольку им (производителям) российская сталь нужна для производства. За продление льгот выступили Бельгия, Италия, Чехия.

Издание посчитало, что доля стали из РФ за последние месяцы выросла примерно до 56% (больше, чем было до санкций). По предварительным оценкам, Россия заработает на таком экспорте около двух млрд евро в год.

Эггерт подчеркнул, что российский экспорт – самый дешевый, поэтому переработчики хотят сохранить эту золотую жилу. Если этого сделать не получиться, то их европейский бизнес станет бессмысленным.