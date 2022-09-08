Музыка страны великой степи: в Татарстане завершились Дни культуры Казахстана

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В рамках Дней культуры Казахстана в академическом театре оперы и балета Мусы Джалиля в Казани прошел гала-концерт. Сказочные мотивы, красота и гармония народных инструментов, обращение к вечным темам жизни – казанский зритель смог услышать сегодня музыку страны великой степи.

«Безусловно, это значимое событие в истории дружбы наших народов. Для Татарстана казахский народ – это братский народ. Для нас важно, что народ Казахстана очень бережно сохранил свою музыкальную традицию, и сегодня мы сможем познакомиться, в том числе с народными инструментами, которые когда-то были актуальны и для нашей культуры», – рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Она также обратила внимание на то, что Татарстан и Казахстан связывают тесные узы сотрудничества. Многие известные татарские деятели имеют казахские корни. Так, основоположник татарской музыки композитор Назиб Жиганов родился в Уральске (Казахстане). Профессиональное становление поэта Габдуллы Тукая также прошло в Уральске – именно там он написал произведения, вошедшие в золотой фонд татарской литературы.

«Татарстан и Казахстан связывают общие корни, поэтому мне особенно приятно выступать на казанской сцене с произведениями казахских композиторов, чье творчество нашло признание за пределами нашей страны. Важно отметить, что наши музыкальные инструменты поистине родственные, ведь очень похожи», – отметила заслуженная артистка РК Айгуль Улкенбаева.

Перед казанскими зрителями выступили домбристы, кюйши, народные коллективы и заслуженные артисты Казахстана, среди них – ведущая солистка театра «Астана Опера» Салтанат Ахметова, композитор Секен Турысбеков, Айгуль Улкенбаева, домбрист Батыржан Мыктыбаев, эстрадная певица Рухия Байдукенова и другие известные исполнители.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Настоящим подарком стало виртуозное выступление Национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы – они исполнили как классические, так и современные произведения казахских и зарубежных композиторов. Вокальную партию совместно с оркестром спела эстрадная певица Рухия Байдукенова – во время исполнения песни «Туган як» не подпевал только ленивый.

«В Днях культуры участвую впервые, в Казани буду выступать с огромным удовольствием. Сегодня я буду петь как на казахском, так и на татарском языке. У нас языки очень схожие, также у наших народов схожие смыслы, поэтому проблем при исполнении песни не возникло», – поделилась Рухия Байдукенова.

Однако только на концерте знакомство с традициями и обычаями казахского народа не закончилось – в стенах театра оперы и балета развернулась выставка картин казахстанских художников – всего в экспозиции представлены 28 произведений.

«Работы предоставлены Елабужским музеем-заповедником, который фактически предоставил работы, созданные казахскими художниками в рамках плэнеров. С Казахстаном у нас глубокие корни, и я думаю, нас ждет лишь прекрасное совместное будущее», – отметила Ирада Аюпова.

В сюжетах картин, созданных признанными мастерами, нашел отражение богатейший пласт культуры казахского народа – обряды и обычаи, уходящие корнями в глубокую древность и сохранившиеся до нынешнего времени. Среди них – изображения свадьбы и других ритуалов, безграничные просторы степи, бытовые сцены, воспоминания из детства авторов картин и мифологические сюжеты.

В рамках Дней культуры Казахстана в России, помимо Казани, образовательные мероприятия прошли в Астрахани, а завершатся все события в Москве.