«Европейцы извиняются за политику своих стран»: 70-летний борец – о спорте и не только

Нияз Хисметов: «Вся моя жизнь борьба. Раз по регламенту я могу бороться до 70 лет, значит, буду бороться»

Фото: предоставлено Ниязом Хисметовым

«Раз по регламенту я могу бороться до 70 лет, значит, буду бороться»

Так вы борец, ученый или инженер?

Вся моя жизнь борьба. Раз по регламенту я могу бороться до 70 лет, значит, буду бороться. Я ускоряю свой ресурс и, зная это, его растрачиваю.

Ресурс работает, более того, вы явно прогрессируете в борьбе. В прошлом году на чемпионате России среди ветеранов в Дагестане вы получили серебряную медаль, а в Улан-Баторе стали чемпионом Востока.

Да, в Монголии неплохо выступил. На этом турнире я был капитаном сборной России, которую и формировал, в итоге повез в Улан-Батор шесть наших борцов. В общекомандном первенстве мы пропустили вперед только сборную Монголии, занявшую первое место, мы стали вторыми. У меня золотая медаль, одному монголу в поединке руку повредил, так получилось. Золото у Баяра Очирова, он за день одолел корейца и четырех монголов, золото у Булата Дашинимаева, серебро у Батыра Цыренова. Кроме команд из России и Кореи в Улан-Баторе боролись команды хозяев, Киргизии, Казахстана и Китая.

Я слышал, что вас изрядно впечатлил продовольственный рынок Улан-Батора.

Да, очень впечатлил и своим разнообразием, и доступными ценами. Работящий народ. Да и город очень понравился. Особенно качественная мясо-молочная продукция. Достаточно сказать, что в Монголии производится 160 килограммов мяса на душу населения и всего 200 тысяч тонн зерна. Этого хватает на 3,6 млн населения. Они не импортируют зерно. Нашим татарстанцам тоже надо задумываться, нужно ли работать ради работы и выращивать 5-6 млн тонн зерна? Экономика без переработки идет в минус.

«В Монголии неплохо выступил. У меня золотая медаль, одному монголу в поединке руку повредил, так получилось» Фото: minsport.tatarstan.ru

«Питание должно быть легким и функциональным»

Говорят, крупный российский банк обещал инвестироваться в согласованный вами в Улан-Баторе проект центра по глубокой переработки зерна, под который местные власти уже выделили землю?

Был такой разговор. Надеюсь на реализацию этого проекта. К сожалению, у нас в республике нет таких возможностей, хотя в меру своих сил я занимаюсь глубокой переработкой зерна. Питание должно быть легким и функциональным. Я имею в виду растительное молочко. Растительное молочко в ассортименте и приготовленные на его основе йогурты, сыры, сливки, кондитерские и хлебобулочные изделия – натуральные отечественные сбалансированные продукты питания, без консервантов, красителей, богатые активным растительным белком, витаминами, ферментами, минералами, – будут востребованы потребителями по всей России и в последующем за рубежом.

Известно, что максимум информации о производстве растительного молочка на первых порах вы получили, наблюдая за ночным трудом корейского фермера?

Так и было. Он еще и в одиночку за 3 часа произвел 3 тонны молока, и 200-килограммовую бочку толкал. Ночью он провел весь технологический цикл производства продукта, а утром налетевшие клиенты на месте уже все раскупили!

В Улан-Баторе вы купили «Тойоту» и «Хонду». Уже доставили в Казань?

Да, до Иркутска я приехал на одной машине, а потом на второй 3-кратный чемпион Востока и России Очиров Баяр. А потом ребята перегнали из Иркутска до Казани. Нетрудно понять, что в Монголии эти машины уже в силу географии заметно дешевле, чем у нас. И оба автомобиля уже работают на производстве.

«Растительное молочко в ассортименте и приготовленные на его основе йогурты, сыры, сливки, кондитерские и хлебобулочные изделия будут востребованы по всей России и в последующем за рубежом» Фото: предоставлено Ниязом Хисметовым

«Контакты с Европой остались»

У вас тесные научно-деловые связи с коллегами из Западной Европы. Сохранились ли эти связи или как-то изменились после начала специальной военной операции?

Я тесно работал с Германией в 1987-м и в 1994-1998 годах. Был представителем России и Татарстана в Германии. Соответственно, контакты остались. Но по понятным причинам реальных связей сейчас нет. Однако с рядом европейских коллег продолжаю переписываться. Они извиняются, что из-за политики своих правительств были вынуждены свернуть наше деловое сотрудничество. Надеюсь, что в скором времени все вернется на круги своя. Хотя и без них хорошо справляемся.

Вы доктор технических наук РАН и бизнесмен, основатель «Агросервиса». Такое сочетание помогает вам в работе?

Из бизнеса я ушел, мне претит постоянное зарабатывание денег. Есть много других полезных дел. Изобретения, техническое совершенствование, сам работал комбайнером. Могу сказать, что китайцы запатентовали пять моих изобретений на ряд технологий сельского хозяйства и уже внедрили их. А в данный момент моя дочь Инара Сабитова с мужем Айратом Сабитовым, они тоже входили в число учредителей «Агросервиса», посредством своего продуктового магазина помогают пожилым и детям товарами по низким ценам в одном из районов республики.

Фото: предоставлено Ниязом Хисметовым

«У нас пропала мотивация работать»

Вы как-то сказали, что у нас отучили людей работать. Поясните.

Для начала один пример. В одном из колхозов Лаишевского района содержат 200 голов коров, на ферме работает 26 человек, надаивают одну тонну молока. А у фермера в Германии 40 коров на откорме, техника, одна лошадь, 200 гектаров земли. Работают он сам и жена. Только на время уборки урожая нанимают еще двух работников со стороны. И вот это фермерское хозяйство ежедневно надаивает от 40 коров 2 тонны молока.

У нас пропала мотивация работать. Точнее, мы не можем доводить до людей правильную мотивацию. Не можем правильно настроить психологию людей. Западная пропаганда, информация, гаджеты внушают людям сидеть дома и зарабатывать деньги. Подачки в 13-15 тыс. рублей безработным я считаю неправильным. В Японии крестьянин имеет два с половиной гектара земли, объединяются в кооператив, покупают один трактор и один комбайн на десятерых, все работают понемногу, перерабатывают и ровно делят. Приехал к китайцу, у него сын учился у меня в Казани, дом с односкатной крышей, 13 гектаров земли, выращивают кукурузу – 12 тонн с гектара. В иные годы осенью сажают пшеницу, но второй урожай всегда кукуруза, из которой они делают муку из смеси разных зерен и продают. У нас такую смесь цельной муки из мытого зерна не купишь, а я хочу кормить такой мукой своих детей. Вальцовая мельница у них в гараже. К моему большому удивлению, они моют зерно! На моих глазах после двойной промывки зерна из него вышло столько грязи. Так вдвоем они зарабатывают 4 млн рублей в переводе на наши деньги. Предлагал у нас этим заняться, мне отвечают – у тебя крыша поехала!

В Европе 92% работают в сельхозкооперативах, у нас – один-полтора процента. Преимущество кооперативов ошеломляюще. По всем параметрам. Таким кооперативом был колхоз, зачем мы его уничтожили, не оставив людей в деревне? Сегодня 90% детей мы обучаем в вузах. Зачем? Природой заложено, что дети усваивают вузовские знания в объеме 20-25%. Почему нельзя приучать людей к конкретной работе? Еще в школе. Куда мы идем, что делаем? Полная деградация. Надо переосмыслить весь образ жизни, образ жизни своих детей.

«Главное – оставить след в жизни, хорошую память у детей, у своего народа» Фото: предоставлено Ниязом Хисметовым

«Вольная борьба» у меня не только в спорте

Так что вольная борьба у меня продолжается, не только в спорте. Стараюсь давать людям добро, пока ресурс есть. Заложено, что у людей ресурс 80-100 лет, надо правильно прожить, соблюдать постулаты и наши обряды, уразу держать. Тогда все будет правильно.

Какое звание вам дороже всего: мастер спорта по борьбе, «Почетный машиностроитель России» или «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ»?

Главное – оставить след в жизни, хорошую память у детей, у своего народа. Жить в гармонии с обществом, семьями. Вот это дороже всего.