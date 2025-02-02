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Политика 2 февраля 2025 12:52

«Европейцы будут помахивать хвостиком». Путин уверен, что Трамп быстро наведет порядок

Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью достаточно быстро сможет навести порядок. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«И все они (европейские политики – прим. Т.-и.) встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», – сказал глава государства.

Трамп вступил в должность Президента США 20 января. Ранее он уже занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год. Трамп неоднократно выражал свое желание встретиться с российским лидером.

#Владимир Путин #Дональд Трамп
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