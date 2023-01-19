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Политика
19 января 2023  14:43

Европарламент принял резолюцию о создании «спецтрибунала по Украине»

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Европарламент принял резолюцию с призывом о создании «спецтрибунала по Украине», а также «репарациях Киеву». Об этом, ссылаясь на итоги голосования, сообщает РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 472 депутата, 19 выступили против, а еще 33 решили воздержаться от ответа.

Напомним, что Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Чтобы экспроприация российских средств была легальной, предлагается создать международный антироссийский суд и заручиться для его создания поддержкой ООН.

 

#Европарламент
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