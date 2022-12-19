«Европа закрыта, мы на гребне волны»: Метшин призвал сделать Казань «Меккой» для туристов

Татарстанская столица должна стать «Меккой» в сфере внутреннего туризма. Для этого у города есть весь необходимый опыт, инфраструктура и потенциал. Об этом на сессии Казгордумы заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что сфера гостеприимства очень важна для любого города, поэтому развитие данного направления является одним из приоритетных.

«Это отражается и в развитии городской инфраструктуры. Сегодня у нас в городе представлено множество парков, музеев, прогулочных зон, современных творческих и культурных пространств. Это стало возможным благодаря множеству спортивных международных событий, культурных мероприятий, которые проходят в нашем городе несмотря на современные вызовы», – подчеркнул Метшин.

По его словам, основа сферы туризма – кадры. Именно они создают неповторимую атмосферу гостеприимства с оттенками национального колорита. Это настоящие профессионалы, которые знают свое дело и могут обеспечить гостям качественное пребывание в Казани.

«В отрасли есть кадровый дефицит. Ситуацию невозможно переломить без качественной профориентационной работы. Поэтому прошу усилить работу в этом направлении, масштабировать проект „Уроки гостеприимства“ для школьников на все образовательные учреждения», — отметил мэр Казани.

Он добавил, что столица республики за последние годы сделала значительный шаг вперед в сфере гостеприимства. Это подтверждают объективные данные статистики и отзывы гостей города.

«Если в 2005 году, в Год тысячелетия Казани к нам приехало 460 тыс. туристов, то нынешний год планируем завершить, перевалив рубеж в 3,5 млн. Мы этот рубеж взяли в допандемийный год, надеемся, что в этом году он будет превышен. Для понимания цифр, в этом году нас посетила, к примеру, вся Самарская область или три Красноярска. Уверен, что это не предел. К 2030 году мы ставим цель принять 5 млн гостей», – поделился цифрами Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что достигнутые успехи – не повод останавливаться, работу нужно активизировать с учетом непростых вызовов современности.

«Сегодня нет возможности ездить в какие-то туры по Европе, их границы закрыты, и мы на гребне волны. Привычка путешествовать у людей уже появилась. И мы должны создать условия, чтобы въездной туризм в Казань был „Меккой“ для желающих нас посетить. У нас есть, что показать, и есть, над чем работать», — резюмировал Ильсур Метшин.