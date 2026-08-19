Европа пока не готова допустить российских лучников без ограничений

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Президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Зоригто Манханов заявил, что Европейская федерация стрельбы из лука (World Archery Europe) пока не приняла решения о полном допуске российских спортсменов.

На прошлой неделе Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) сняла все ограничения с россиян, допустив их к соревнованиям с национальной атрибутикой.

Однако, как отметил Манханов, европейская федерация сохранила за собой право самостоятельно принимать решения по своим турнирам.

«World Archery Europe пока решения о полном допуске не принимала, и сложно сказать, когда это произойдет. Если бы все было однозначно, международная федерация не оставила бы в тексте своего решения упоминания о том, что европейская может самостоятельно принимать решения», — приводит слова Манханова пресс-служба ОКР.

По его словам, есть основания полагать, что Европа не настроена просто так принимать россиян обратно. Этим летом российские лучники уже столкнулись с отказом в визах, из-за чего пропустили этап Кубка мира в Испании.

Говоря о ближайших перспективах, Манханов отметил, что сезон для олимпийских дисциплин практически завершен. Остался только финал Кубка мира, на который россияне фактически не имели возможности отобраться. Теперь все внимание сосредоточено на Олимпийских играх‑2028.

«Нам предстоит чемпионат мира‑2027 в Колумбии, хотелось бы провести какие-то мероприятия и в США, чтобы обкатать логистику, протестировать адаптацию к смене часовых поясов и всем условиям на месте проведения Игр. Также важным стартом в следующем году должны стать Европейские игры, которые пройдут в июне в Стамбуле», — добавил глава РФСЛ.