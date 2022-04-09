Европа перестала пускать машины из России и Белоруссии

Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ и Белоруссии.

«ФТС России информирует, что с 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», - сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.



Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. США, страны ЕС и некоторые страны Азии выступили против и ужесточили санкции. Накануне был введен пятый пакет санкций, предполагавший, в том числе, закрытие границ для некоторых видов транспорта из России.

