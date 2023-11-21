Десять лет назад на Украине начался так называемый Евромайдан

Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY 3.0

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Десять лет назад на Украине начался так называемый Евромайдан. Происхождение этого «праздника» принято отсчитывать с поста в соцсетях одного украинского журналиста Мустафы Найема.

«Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!» – написал он.

Журналист призвал выходить протестовать против решения тогдашнего руководства страны, обнародованного премьер-министром Украины Николаем Азаровым, – не подписывать в Вильнюсе соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

На такое решение у украинских властей была веская причина. 20 ноября 2013 года они получили издевательское письмо Международного валютного фонда, в котором Украине для получения кредита предписывалось повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Для украинских властей это стало последней каплей – на столе у них уже лежали расчеты, что в случае евроинтеграции множество украинских предприятий будут закрыты, а 400 тысяч граждан окажутся без работы. Руководству Украины стало понятно – чтобы жить дальше, необходимо двигаться не в сторону евроинтеграции, а в сторону сближения с Россией, в сторону членства в Таможенном союзе (ТС). Именно благодаря поддержке России Украина и прожила львиную долю своей новейшей истории, буквально паразитируя на российских ресурсах.

Казалось бы, где украинцы и где Мустафа Найем? Этнический пуштун из Кабула, человек – перекати-поле жил в Кабуле, Москве, Киеве, учился в Гамбурге и Стэнфорде. В Интернете что только не пишут и к чему только не призывают. И почему-то призыв журналиста-космополита неожиданно, как по команде, поддержали все лидеры украинской оппозиции того времени и на следующий день объявили о начале бессрочной акции протеста.

Виктор Янукович и члены правительства не придали особого значения растущим количественно день ото дня сборищам Фото: kremlin.ru

Как Янукович поздно спохватился и выпустил ситуацию из-под контроля

Казалось бы, вот он, парадокс: Европа повернулась к Украине задом, отказав им во взаимодействии с Россией. Но, вопреки здравому смыслу, украинская оппозиция устроила буквально на ровном месте шабаш и протесты. В этом была и немалая вина киевских властей, не сумевших толково и внятно объяснить украинцам, что им в Европе, мягко говоря, не рады. Но все равно, когда протест происходит вопреки здравому смыслу, когда идет его эскалация, то версия об искусственном происхождении этого протеста становится совершенно очевидной. Эта версия впоследствии полностью подтвердилась.

Сначала на площади Незалежности в Киеве собралась тусовка из пары тысяч человек, состоящая большей частью из студентов и лидеров оппозиции. Их плакатики не отличались серьезностью. Например, такие, которые позже станут мемом: «Я девочка, я не хочу в ТС, я хочу кружевные трусики и в ЕС».

Примерно такие же малочисленные сборища прошли и в других городах Украины. Затем размах протестов стал расширяться. Ничего не предвещало Большой беды – протесты, например, в тех же европейских странах по политическим мотивам вполне заурядное и будничное явление. Даже бывают и столкновения с полицией, и прочие эксцессы. Так было и на Украине в те ноябрьские дни. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович и члены правительства не придали особого значения растущим количественно день ото дня сборищам.

По всему миру разлетелись фото, на которых официальный представитель Госдепа США Виктория Нуланд раздает печенье протестующим Фото: livejournal.com

5 млрд долларов Виктории Нуланд или за чей счет был банкет?

Но не тут-то было – число протестующих росло не только количественно, но и качественно. Появились многочисленные приезжие националисты с Западной Украины и из Полтавской области. Столкновения с полицией становились все ожесточеннее и стала литься кровь, потому что подключились крайне радикальные националистические отморозки.

При этом в информационном пространстве начали просто истерически призывать украинцев к массовым беспорядкам и заглушать все разумные доводы о необходимости сотрудничества с Россией. Понятно, что организация уличной протестной активности, завоз людей из других регионов страны, рекрутирование боевиков и провокаторов, модерирование информационного поля – все это требовало больших денег.

Настоящим организаторам этого Евромайдана было настолько невтерпеж, что они не выдержали и даже саморазоблачились. Весь мир облетели кадры, когда палаточный городок митингующих в Киеве 11 декабря 2013 года посетили официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт. Первый нёс пакет с продуктами, а вторая раздавала их протестующим.

Американский сенатор Джон Маккейн выступает на Евромайдане, декабрь 2013 г. Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 3.0

Как Евромайдан стал госпереворотом

Тем самым нагло и публично было продемонстрировано: протест инспирирован Западом. Финансирование, организация, поддержка – все это Запад, а радикальные украинцы используются как таран для государственного переворота.

Та же Виктория Нуланд год спустя, совершенно не стесняясь, в интервью телеканалу CNN подтвердила, что Вашингтон выделил 5 миллиардов «на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству». Это только деньги США, без учета европейских вложений в протесты.

Собственно, при такой западной поддержке и политическом бессилии Виктора Януковича государственный переворот был просто-напросто неизбежен. Все произошло по классическим лекалам технологий государственных переворотов, давно и успешно апробированных западными спецслужбами в разных странах мира.

История с провокациями со снайперами и «сакральными жертвами» протестующих, штурмы и захваты правительственных зданий, нападения на органы правопорядка (в том числе и с использованием оружия). И апофеоз – бегство президента Януковича из страны в феврале 2024 года и приход к власти полностью контролируемой Западом оппозиции.

Вячеслав Володин: «Красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа» Фото: duma.gov.ru

Печальные итоги Евромайдана

Итоги Евромайдана ярко и емко подвел на сайте Госдумы РФ ее председатель Вячеслав Володин.

«Сотни тысяч людей киевский режим по требованию США отправляет на убой. Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин, настаивая на ведении войны в их интересах до последнего украинца.

Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий. Более 10,5 млн человек бежали из страны. 11,2 млн человек сделали выбор быть вместе с Россией. Экономика Украины разрушена. ВВП страны в прошлом году снизился на рекордные 30,4%. Финансовая независимость потеряна. Украина — банкрот.

Традиционные, истинные для украинцев ценности растоптаны. История переписана, вера предана, родной для многих граждан Украины русский язык запрещен. Вместо этого насаждаются европейские псевдоценности, пропагандируется ЛГБТ, легализуются наркотики.

Красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа», – заявил Володин.