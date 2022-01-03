Евролига решила не останавливать турнир

Баскетбольная Евролига не будет остановлена, несмотря на угрозы пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на заседании 18 клубов, входящих в регулярный чемпионат.

Ранее из штаб-квартиры Евролиги в Барселоне приходили неофициальные сообщения, что баскетбольный турнир могут приостановить из-за пандемии.

Таким образом, 6 января казанский УНИКС сыграет в Мадриде с «Реалом». В первом круге в рамках седьмого тура казанцы в «Баскет-холле» сенсационно обыграли одного из привычных лидеров турнира «Реал» (65:58). На данный момент испанцы с 14 победами при трех поражениях занимают второе место после «Барселоны». УНИКС же занимает пятое место, 11-7.