Евролига пригласила ЦСКА для участия в мероприятиях: вопрос по возвращению еще не решен

Баскетбольная Евролига направила ЦСКА приглашение для участия в ежегодных мероприятиях. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, приглашение об участии в мероприятиях поступило всем потенциальным участникам Евролиги, включая московский клуб. При этом вопрос о возвращении ЦСКА в главную баскетбольную лигу Европы будет обсуждатся 16 июня на заседании клубов-участников турнира.

Стоит отметить, что казанский УНИКС и питерский «Зенит» приглашений от Евролиги не получали, поскольку оба клуба имели годовой контракт и не планируют играть в сезоне-2022/23.

Напомним, в феврале 2022-го года Евролига исключила ЦСКА, «Зенит», а также УНИКС из состава участников сезона, аннулировав результаты команд.

Места «Зенита» и УНИКСа в новом сезоне Евролиги должны занять испанская «Валенсия» и сербский «Партизан». Из-за подвешенности ЦСКА еще один кандидат на вступление в турнир пока не найден.