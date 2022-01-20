Евролига не будет переносить место «Финала четырех»

Баскетбольная Евролига опровергла информацию о возможном переносе «Финала четырех» из Берлина.

«На данный момент матчи „Финала четырех“, как и было объявлено в июле прошлого года, должны быть сыграны в Берлине», — приводит сообщение пресс-службы Евролиги ТАСС.

Ранее сербское издание Моzzart Sport писало, что «Финал четырех» будет перенесен из Берлина в Белград, где матчи бы посетило больше зрителей, чем в столице Германии. Россию в Евролиге представляют казанский УНИКС, московский ЦСКА и питерский «Зенит».

Турнир пройдет с 27 по 29 мая на «Мерседес-Бенц-Арене», вмещающей 14,5 тыс. зрителей.