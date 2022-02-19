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Ру Тат
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Политика
19 февраля 2022  20:18

Еврокомиссия: Живя «темным прошлым», Россия может лишиться благополучного будущего

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Образ мышления, в основу которого заложено «темное прошлое», может лишить Россию благополучного будущего. Об этом в своем Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы сталкиваемся с вопиющими попытками России переписать правила международной системы, однако все еще надеемся, что с помощью дипломатических методов нам удастся достичь мира», — подчеркнула она.

Фон дер Ляйен считает, что вопреки всем попыткам России европейские страны не были разделены. Об этом говорит их ответ «единым посланием».

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