Еврокомиссия: Живя «темным прошлым», Россия может лишиться благополучного будущего

Образ мышления, в основу которого заложено «темное прошлое», может лишить Россию благополучного будущего. Об этом в своем Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы сталкиваемся с вопиющими попытками России переписать правила международной системы, однако все еще надеемся, что с помощью дипломатических методов нам удастся достичь мира», — подчеркнула она.

Фон дер Ляйен считает, что вопреки всем попыткам России европейские страны не были разделены. Об этом говорит их ответ «единым посланием».