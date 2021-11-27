news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
27 ноября 2021  14:50

Еврокомиссия запретила деятельность российского авиаперевозчика «Скол» на территории ЕС

news_top_970_100

Еврокомиссия внесла российского авиаперевозчика «Скол» в список компаний, деятельность которых запрещена на территории ЕС. Об этом сообщает ТАСС. 

«Один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты», — сказано в документе, опубликованном на сайте Евросоюза.

В нем отмечается, что попавшие в перечень компании «не соответствуют международным стандартам безопасности».

На сегодня «Скол» — единственный российский перевозчик среди 97 авиакомпаний из разных стран, которым запрещено осуществлять деятельность в Евросоюзе. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное