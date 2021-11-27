Еврокомиссия запретила деятельность российского авиаперевозчика «Скол» на территории ЕС

Еврокомиссия внесла российского авиаперевозчика «Скол» в список компаний, деятельность которых запрещена на территории ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Один российский авиаперевозчик был добавлен в список из-за опасений по поводу его способности соблюдать международные стандарты», — сказано в документе, опубликованном на сайте Евросоюза.

В нем отмечается, что попавшие в перечень компании «не соответствуют международным стандартам безопасности».

На сегодня «Скол» — единственный российский перевозчик среди 97 авиакомпаний из разных стран, которым запрещено осуществлять деятельность в Евросоюзе.