Еврокомиссия призвала страны ЕС не выдавать россиянам многократные визы

Всех россиян, претендующих и уже имеющих шенгенские визы, необходимо тщательно проверять на «угрозы безопасности». Для этого странам ЕС необходимо увеличить срок выдачи документов до максимальных 45 дней и отдавать предпочтение только краткосрочным визам. Об этом говорится в документе Еврокомиссии, посвященном новому порядку выдачи виз гражданам РФ. Об этом сообщает ТАСС,

«В нынешних условиях консульства [стран] ЕС в России должны обеспечить гораздо более высокий уровень проверок для желающих получить краткосрочные визы», — подчеркнул в документе зампред ЕК, еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Представительства будут «в последнюю очередь работать с теми, кто едет не по обязательным причинам и, кроме того, минимизировать выдачу многократных виз».

Напомним, что приостановка визового соглашения ЕС и России вступит в силу 12 сентября.