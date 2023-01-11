Еврокомиссия планирует в начале февраля направить делегацию в Киев

Коллегия Европейской комиссии в начале февраля планирует организовать консультации с украинским правительством в Киеве. Туда планируется направить около 10-15 человек, включая председатель организации Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии в беседе с Politico заявил, что рабочий визит станет признанием прогресса Украины «на пути к Европе» и послужит дальнейшему углублению ее отношений с Евросоюзом.

В столицу Украины также могут отправиться глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, замглавы ЕК Валдис Домбровскис, а также еврокомиссары Паоло Джентилони, Ильва Юханссон, Мейрид Макгиннес, Янез Ленарчич, Йоханнес Хан и Оливер Варгейи. Все предполагаемые члены делегации будут добровольно принимать решение о своем участии в поездке.