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Политика
11 января 2023  19:17

Еврокомиссия планирует в начале февраля направить делегацию в Киев

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Коллегия Европейской комиссии в начале февраля планирует организовать консультации с украинским правительством в Киеве. Туда планируется направить около 10-15 человек, включая председатель организации Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии в беседе с Politico заявил, что рабочий визит станет признанием прогресса Украины «на пути к Европе» и послужит дальнейшему углублению ее отношений с Евросоюзом.

В столицу Украины также могут отправиться глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, замглавы ЕК Валдис Домбровскис, а также еврокомиссары Паоло ДжентилониИльва ЮханссонМейрид МакгиннесЯнез Ленарчич, Йоханнес Хан и Оливер Варгейи. Все предполагаемые члены делегации будут добровольно принимать решение о своем участии в поездке. 

#Еврокомиссия #Украина #политика
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