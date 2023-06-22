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Экономика 22 июня 2023 15:00

Киев получит очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,5 млрд евро

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Украина получит очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Общая сумма макрофинансовой помощи, оказанной странами Евросоюза Украине за 2023 год, составляет 18 млрд евро, – предыдущий транш в 1,5 млрд евро был переведен 23 мая.

Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть в бюджете ЕС дополнительно 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год на оказание финансовой помощи Украине.

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