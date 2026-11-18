Вооруженное противостояние между Россией и Украиной, обозначенное как «геополитическая напряженность», продлится как минимум до 2028 года. Это следует из осеннего экономического прогноза Еврокомиссии, опубликованного на ее сайте.

«Базовый сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против России сохранятся на протяжении всего прогнозного периода (до конца 2028 года – прим. Т-и)», – сказано в документе.

Вместе с тем составители прогноза констатировали, что экономические последствия вооруженного конфликта «остаются крайне неопределенными и в значительной степени зависят от дальнейшего развития» событий.

По оценке авторов документа, что «сложная ситуация с безопасностью» продолжит сдерживать рост экономики Украины в 2027 году. Однако они допустили техническую возможность, что условия для масштабного восстановления страны могут сложиться уже с начала 2028 года.

«При техническом допущении, что условия для масштабного восстановления будут созданы с начала 2028 года, ожидается ускорение экономического роста до 3,5% в 2028 году», – утверждается в тексте.

Однако составители документа отдельно подчеркнули, что технические допущения не следует рассматривать как прогноз.

Ранее Всемирный банк допустил, что активные боевые действия на Украине не завершатся к концу 2026 года, а продлятся и в 2027-м.

После переговоров с Президентом России Владимиром Путиным спецпосланник Президента США Стив Уиткофф анонсировал участие представителей Европы в новом раунде переговоров по завершению вооруженного противостояния на Украине. Перед визитом в Москву второй спецпредставитель Дональда Трампа – его зять Джаред Кушнер раскрыл планы обсудить участие европейских стран в переговорном процессе.