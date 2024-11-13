Еврокомиссия обвинила Apple в «геолокационной дискриминации» пользователей

Европейский Союз обвинил корпорацию Apple в нарушении прав потребителей из-за дискриминационной геолокационной блокировки своих сервисов. Заявление было сделано по результатам расследования Сети содействия защите прав потребителей (CPC Network).

CPC Network обнаружила ряд ограничений в работе сервисов Apple, которые «незаконно дискриминируют европейских потребителей в зависимости от их места жительства». В частности, CPC Network утверждает, что европейские потребители сталкиваются с ограничениями, связанными с доступом к онлайн-сервисам, расхождениями в способах оплаты и доступностью приложений. Так, например, Apple ограничивает доступ к платежным методам, не привязанным к стране регистрации Apple ID.

«Мы активизируем борьбу с геоблокировкой. Ни одна компания, большая или маленькая, не должна несправедливо дискриминировать клиентов по признаку их национальности, места жительства или места основания», — прокомментировала ситуацию европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Европейская комиссия пригрозила принудительными мерами со стороны национальных регулирующих органов, если Apple не сможет разрешить эту проблему. В качестве таких мер может выступить штраф — процент от годового оборота компании. По оценкам некоторых ресурсов, он может достигать 38 млрд долларов. Комиссия также заявила, что у Apple есть один месяц для принятия мер.

В начале года Европейская комиссия оштрафовала Apple на 1,95 млрд долларов из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений музыкальных стримингов. Это решение Apple обжаловала.

Еще 14,4 млрд долларов Еврокомиссия обязала Apple выплатить в этом году за «неуплату налогов» в Ирландии. Налоговые льготы, которые сделали Ирландию привлекательной площадкой для крупных IT-компаний, в Еврокомиссии посчитали незаконными.