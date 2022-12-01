Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за «неточную» оценку потерь ВСУ

Еврокомиссия не планирует извиняться перед Киевом после публикации сведений о 100 тыс. погибших украинских военных. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант, передает РИА Новости.

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины, – сказала Спинант. – Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования».

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем видеобращении заявила, что Россию к «международной ответственности» и использовать замороженные российские активы на восстановление Украины. В подтверждение своих слова она оценила потери украинской стороны с момента начала российской спецоперации примерно в 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако впоследствии фрагмент был полностью удален как из письменного, так и из видеозаявления.