Еврокомиссия назвала спекуляцией итоги расследования Херша по «Северный потокам»

Еврокомиссия считает выводы расследования известного американского журналиста Сеймура Херша о том, что российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» взорвали Соединенные Штаты при поддержке Норвегии, «спекуляцией» и не будет их комментировать. Об этом ТАСС заявила представитель пресс-службы Андреа Мазини.

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов "Северный поток". Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование», — сказала она.

Сеймур Херш — лауреат Пулитцеровской премии за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме. В начале февраля он опубликова на своем сайте статью, в которой написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года, а в сентябре трубопроводы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.

В Белом доме эту информацию назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — «чушью». Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в свою очередь сказал об отсутствии у него сведений, кто именно осенью прошлого года устроил взрывы на газопроводах.