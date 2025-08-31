Еврокомиссия намерена поддерживать Украину и после завершения конфликта

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель продолжит направлять средства из бюджета ЕС на поддержку Украины даже после окончания боевых действий. Об этом сообщает «ТАСС».

Она подчеркнула, что дополнительные выплаты должны быть предусмотрены для украинских вооруженных сил, а также сообщила о планах Евросоюза и далее финансировать программу подготовки военнослужащих ВСУ.

По ее словам, у Евросоюза существует четкая дорожная карта размещения войск европейских стран на территории Украины после урегулирования конфликта. Этот план, как отметила фон дер Ляйен, согласован с администрацией Президента США Дональда Трампа, который заверил Брюссель в присутствии американских военных в рамках общей поддержки.