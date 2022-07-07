Еврокомиссия блокирует Украине кредит на 1,5 млрд евро

Бюджетное подразделение Европейской комиссии (ЕК) блокирует предоставление Украине кредита на 1,5 млрд. Это связано с опасениями по поводу финансовой надежности Киева, пишет Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

ЕК выступает гарантом для кредитов за пределами Евросоюза. Обычно при этом сумма предполагаемых убытков устанавливается в размере 9% от общего финансирования, но в случае с Украиной бюджетные органы Еврокомиссии настаивают на том, чтобы повысить ее до 70%, отмечает агентство.

Представитель комиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины. Сейчас комиссия ищет альтернативные решения — в основном они касаются разделения рисков по кредиту.

В мае ЕК предложила предоставить Украине кредитную программу на 9 млрд евро. Позднее стало известно, что экстренная программа макрофинансовой помощи Украине не готова, но Еврокомиссия надеется закончить ее до конца лета.