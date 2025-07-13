Еврокомиссар по энергетике: в 2024 году ЕС потратил на газ РФ больше, чем на Украину

Евросоюз в 2024 году направил на закупку российского газа больше средств, чем на поддержку Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена газете La Repubblica.

«Еще в 2024 году мы потратили на закупку газа в России сумму, превышающую по общему помощь Украине», — отметил еврокомиссар, назвав такую ситуацию «парадоксом».

Йоргенсен подтвердил, что Еврокомиссия по-прежнему стремится к полному отказу от российского газа к 2027 году. По его словам, для этого необходимо развивать как возобновляемые источники энергии, так и атомную энергетику, чтобы избежать «новой зависимости».

«Мы должны быть внимательны, чтобы не повторить ошибку и не перейти от одной зависимости к другой, поэтому мы диверсифицируем наши источники поставок энергоносителей. Сейчас наш первый поставщик газа - Норвегия, затем следуют США, и на данный момент нас это устраивает. Но пока мы зависим от этих поставок, мы пытаемся получать их по меньшей цене и договариваемся с США об увеличении объемов, но это имеет ограниченный срок действия, поскольку мы намерены преодолеть эту зависимость за счет возобновляемых источников и атомной энергетики», — сказал он.

По мнению еврокомиссара, такой подход позволит в будущем снизить цены для европейских потребителей. Он также напомнил, что ЕС сохраняет цель — полностью отказаться от использования ископаемого топлива к 2050 году.

Ранее Еврокомиссия предложила запретить закупки трубопроводного и сжиженного природного газа из России к концу 2027 года. Ожидается, что меры будут внедряться поэтапно, начиная с 1 января 2026 года.