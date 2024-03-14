Евродепутаты приняли резолюцию с требованием к России вернуть Румынии ее золото

Европарламент принял резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении золота и исторических архивов, вывезенного в 1916-1917 годы в Россию. Голосование прошло в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает ТАСС.

«Европарламент призывает РФ полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах», — сказано в резолюции.

При этом отмечается, что диалог будет возобновлен, «как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами».

Авторы документа признают, что некоторые культурные, религиозные и архивные ценности были возвращены в 1935 и 1956 годах, но пишут, что «на сегодняшний день «91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращено, несмотря на протоколы, заключенные при передаче казны России». Кроме того, в резолюции утверждается, что РФ отказывается вернуть переданные Российской империи ценности, несмотря на создание румынско-российской экспертной комиссии.