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Евродепутаты приняли резолюцию с требованием к России вернуть Румынии ее золото
Европарламент принял резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении золота и исторических архивов, вывезенного в 1916-1917 годы в Россию. Голосование прошло в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает ТАСС.
«Европарламент призывает РФ полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах», — сказано в резолюции.
При этом отмечается, что диалог будет возобновлен, «как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами».
Авторы документа признают, что некоторые культурные, религиозные и архивные ценности были возвращены в 1935 и 1956 годах, но пишут, что «на сегодняшний день «91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращено, несмотря на протоколы, заключенные при передаче казны России». Кроме того, в резолюции утверждается, что РФ отказывается вернуть переданные Российской империи ценности, несмотря на создание румынско-российской экспертной комиссии.
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