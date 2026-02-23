Депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что планы Евросоюза о готовности бесконечно поддерживать конфликт на Украине, представляют особую угрозу для всего мира. Об этом сообщает ТАСС.

В открытом письме, направленном главе евродипломатии Кае Каллас, председателю Европарламента Роберте Метсоле и иностранным дипмиссиям в Брюсселе, он предупредил о рисках дальнейшей эскалации.

«Эта война касается четырех ядерных держав, включая две крупнейшие мировые ядерные державы, любая дальнейшая эскалация может выйти из-под контроля и подвергнуть опасности все человечество. Особенно опасна риторика и планы, предполагающие, что война может продолжаться бесконечно с надеждой, что однажды это может привести к победе. Европе нужна не победа путем бесконечной войны, а восстановление мира», – отметил он.