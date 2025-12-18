Европарламентарий из Бельгии Руди Кеннес заявил, что Европейский союз стал одним из препятствий на пути к урегулированию конфликта на Украине, а все поступающие инициативы отвергаются без выдвижения конструктивных контрпредложений. Об этом пишут РИА Новости.

Особенно депутат ЕС обратил внимание на отсутствие диалога с Москвой, которое считает сознательной стратегией, направленной не на поиск компромисса, а на затягивание военных действий со всеми вытекающими из этого последствиями.

«Очень странно, что ЕС снова и снова хочет сидеть за столом переговоров, но при этом отказывает в любой возможности общения с Россией. Любая инициатива или предложение – будь то со стороны России или США – отклоняются, и при этом не предлагается никакой альтернативы. На данный момент я вижу в ЕС часть проблемы, а не решение для достижения мирного соглашения», – отмечает Кеннес.