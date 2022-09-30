Евро впервые с 2014 года опустился ниже 52 рублей

Курс евро упал ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года. По состоянию на 11.11 мск он составляет 51,58 рубля. Об этом свидетельствуют данные с Московской биржи.

В то же время курс доллара уменьшается к 56 рублям. По расчетам «на завтра» в 11.06 мск он упадет на 86 копеек, до 56,35 рубля. Курс евро в это же время, предположительно, составит 52,24 рубля.

Напомним, что официальные курсы валют устанавливаются ЦБ в рабочие дни. Определяя планку, Центробанк основывается на рыночных курсах Мосбиржи.