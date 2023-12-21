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Экономика 21 декабря 2023 13:18

Евро стоит больше 100 рублей впервые за два месяца

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Евро стоит 100,82 рубля. Такие данные следуют из котировок валют на Московской бирже. Отметим, что таких значений европейская валюта не достигала такой оценки с 20 октября (100,85 рубля).

Интересно, что еще 20 декабря эта валюта оценивалась в 99,66 рубля. То есть за полдня торгов 21-го числа она прибавила в цене 1,17%.

Что касается других валют, то доллар на текущий момент стоит 91,94 рубля (+0,98 рубля за сегодняшние торги), а юань – 12,84 (+0,10 рубля).

#евро #доллар #валюта #Московская биржа
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