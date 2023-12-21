news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Евро стоит больше 100 рублей впервые за два месяца
Скопировать ссылку
Евро стоит 100,82 рубля. Такие данные следуют из котировок валют на Московской бирже. Отметим, что таких значений европейская валюта не достигала такой оценки с 20 октября (100,85 рубля).
Интересно, что еще 20 декабря эта валюта оценивалась в 99,66 рубля. То есть за полдня торгов 21-го числа она прибавила в цене 1,17%.
Что касается других валют, то доллар на текущий момент стоит 91,94 рубля (+0,98 рубля за сегодняшние торги), а юань – 12,84 (+0,10 рубля).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2