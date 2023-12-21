Евро стоит больше 100 рублей впервые за два месяца

Евро стоит 100,82 рубля. Такие данные следуют из котировок валют на Московской бирже. Отметим, что таких значений европейская валюта не достигала такой оценки с 20 октября (100,85 рубля).

Интересно, что еще 20 декабря эта валюта оценивалась в 99,66 рубля. То есть за полдня торгов 21-го числа она прибавила в цене 1,17%.

Что касается других валют, то доллар на текущий момент стоит 91,94 рубля (+0,98 рубля за сегодняшние торги), а юань – 12,84 (+0,10 рубля).