Евро опустилось ниже 98 рублей – последний раз такое было 15 февраля

Курс евро снизился до 97,98 рубля, следует из котировок валют на Московской бирже от 11:39. Отметим, что последний раз таких значений евро достигало только 15 февраля.

Причем снижение фиксируется и у других валют. Так, доллар опустился до 90,2 рубля (-33 копейки), а юань – до 12,48 (-7 копеек).

Пара евро/доллар составила 1,087.