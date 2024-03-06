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Экономика 6 марта 2024 12:25

Евро опустилось ниже 98 рублей – последний раз такое было 15 февраля

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Курс евро снизился до 97,98 рубля, следует из котировок валют на Московской бирже от 11:39. Отметим, что последний раз таких значений евро достигало только 15 февраля.

Причем снижение фиксируется и у других валют. Так, доллар опустился до 90,2 рубля (-33 копейки), а юань – до 12,48 (-7 копеек).

Пара евро/доллар составила 1,087.

#курс евро #доллар #Московская биржа
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