«Евразийский православно-мусульманский симбиоз давно пора принять как данность»

Прошедший в столице Татарстана форум «Россия – Исламский мир» и состоявшееся в его рамках при участии Патриарха Кирилла заседание Группы стратегического видения стали ярким свидетельством тихой революции, утверждающей новый (на самом деле исконный, но до конца не осознанный) формат и расширяющей параметры нашей многовековой государственности.

Фото: Сергей Власов, пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, foto.patriarchia.ru

Время читать Гаспринского

Сегодня принято обращаться к большим именам для объяснения происходящего и определения путей выхода России из нынешней непростой ситуации. Цитируют Ивана Ильина, Николая Бердяева, Александра Солженицына. Если меня спросить, кого пришло время читать с карандашом, то, конечно, Исмаила-бея Гаспринского. Как кому-то ни покажется странным, но наша страна уверенно двигается по путям, описанным этим великим крымскотатарским, общемусульманским и российским мыслителем, теоретиком «русского мусульманства» и мусульманского евразийства. Мы все живем в его интеллектуальной парадигме и мыслим в рамках определенного им дискурса.

Рассматривая Россию как преемницу Золотой Орды, Гаспринский еще в 1881 году в Бахчисарае писал: «...Мне кажется, что пока русские границы, как наследие татар, не дойдут до исторических, естественных пределов их поселений, они не могут быть прочны. Таким образом... в будущем, быть может, недалеком, России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских государств, что, я думаю, нисколько не умалит ее значения как великой христианской державы».

Он видел реальную перспективу культурного и экономического развития, решения острых социальных и политических проблем мусульман в согласии с российской государственностью, в союзе с русским народом: «Самый многочисленный и главный народ России – русские – одарены весьма редким и счастливым характером мирно и дружно жить со всякими другими племенами. Зависть, враждебность, недоброжелательство к инородцам не в характере обыкновенного русского человека. Это хорошая черта, несомненный залог величия и спокойствия России...»

Путин реализует идеи Гаспринского и Гайнутдина

В наше время идеи Гаспринского легли в основу стратегического диалога и сближения России и Исламского мира во всей его полноте, то есть речь о мусульманском сообществе внутри страны тоже. Президент Владимир Путин не раз высказывался в том смысле, что Россия, несомненно, считает себя частью Исламского мира и в числе прочего и мусульманской страной. «Российские мусульмане могут и должны чувствовать себя органичной частью мусульманского мира», «ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, очень важная часть российского многонационального народа», – говорил он в целом ряде своих выступлений.

При этом глава государства постоянно обращает внимание на роль мусульманской общины РФ как моста между нашей страной и Исламским миром, естественного проводника интересов Москвы в Исламском мире и наоборот, идей сотрудничества и расширяющегося партнерства между сторонами: «Мусульмане не должны себя чувствовать людьми второго сорта в мусульманском мире. Они имеют право прямых контактов с мусульманским миром».

Более того, Путин даже отметил, что ислам и восточное христианство ближе друг другу, чем православие, католицизм и тем более протестантизм. Конечно, речь не о канонической близости, а о культурной, цивилизационной, социальной, гуманитарной и даже бытовой близости верующих.

На этом пути как никто другой много сделал духовный лидер российских мусульман шейх Равиль хазрат Гайнутдин. Он всегда, еще с 90-х годов, проводил линию на стратегическое сближение России и Исламского мира. Даже когда это не то что не было трендом и очевидным для всех, но грозило немалыми проблемами. Но наша твердая позиция, обусловленная принципами веры, патриотизмом, государственническим чувством и просто здравым смыслом, оставалась незыблемой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мы однозначно и активно подтвердили ее после 2014 года, выдвинув идейно-философское обоснование проекта стратегического диалога, подведя исторические обоснования правильности выбора и приняв участие в формировании экономических и политических механизмов сближения. И сегодня мы не просто поддерживаем со своей стороны дружбу РФ и мусульманских стран, мы активизируем давно ведущуюся нами работу в новых условиях со всем пониманием своей ответственности перед Богом и Родиной.

В Коране Всевышний говорит: «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: «Мы — христиане». Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия» (5:82). Москва сегодня однозначно и последовательно, как никто в мире, постулирует важность опоры и защиты традиционных (на самом деле, общечеловеческих) ценностей – в нашем понимании речь идет об авраамических ценностях монотеистических религий, общих для ислама и христианства, которое исповедует большинства россиян. Это теологическая основа нашего единства. «Россия испокон веков формировалась как союз православных славянских и мусульманских тюркских и северокавказских народов», - отметил в Казани муфтий Гайнутдин.

«В Конституции России закреплено, что в нашей стране существует «защита института брака как союза мужчины и женщины». Также в поправках к Конституции была упомянута вера в Бога, которую России «передали предки»! – добавил он. - Сегодня именно эта приверженность незыблемым ценностям, заповеданным нам монотеистическими религиями и выраженным в высокой морали, любви к ближнему, милосердии, уважении к старшим, должном воспитании подрастающих поколений, традиционном семейном укладе, является важным фактором сближения позиций России и мусульманских государств».

Помимо всего прочего, в практическом плане, по словам муфтия, это значит следующее: «В нынешний период ожесточенной геополитической нестабильности ни одна из стран Исламского мира не объявила санкции против России, не выступила враждебно по отношению к нашей стране!»

При этом, как показал саммит в Казани, на новый уровень и внутри самой России поднимается индустрия халяль, перспективы исламского банкинга, развивается религиозное образование, инфраструктура и т.д.

Почему простой россиянин переживает за Эрдогана и Хана?

Все началось примерно во второй половине 90-х - в России и Исламском мире параллельно приходит общее понимание, что та модель, которую предлагал и продвигал Запад, если не сказать навязывал, мягко говоря, неэффективна. Более того, порой просто губительна. Зашла речь о необходимости выработки современной модели государственности, черпающей легитимность не в западных философско-политических концепциях и опыте, порой чуждых нам, а в собственной оригинальной традиции.

Реальное сближение сторон пошло при Путине. Москва инициировала процесс вступления в Организацию исламского сотрудничества в качестве наблюдателя в 2003-м. Тогда это казалось просто невероятным и было многим непонятным решением.

Фото: kremlin.ru

Обе стороны устремились в мир высоких технологий, новой глобальной цифровой экономики, усложняющихся общественных отношений, политики эпохи соцсетей через дверь своего уникального исторического и философско-религиозного опыта. Только это обещает успех и развитие. Иначе поглощение и утилизация.

Исламский мир тоже заинтересован в стратегическом сближении с Москвой не только по естественным экономическим причинам. Это цивилизационный выбор поддержать альтернативу Западу, стимулировать перспективы собственного развития и выживания.

В России обоюдное движение навстречу даже на уровне массового сознания. Как хорошо отметил эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, никогда еще россияне так горячо не переживали за электоральные перспективы политиков мусульманских стран – Реджепа Тайипа Эрдогана и Имрана Хана. Люди как никогда чувствуют, что мы в одной лодке.

Межрелигиозный диалог как наш ответ Западу

Начатое Западом противостояние на уровне ценностей становится на современном этапе фактором глобальной политики и экономики. Религия, верующие, религиозные институты оказались в центре многих глобальных процессов. Ведь ценности исходят из религии. На их основе собираются цивилизации, которые глобальные кукловоды сталкивают. Не удивительно, что сейчас все стороны заговорили о вновь возрастающей роли религиозных деятелей, об укреплении духовности, о поддержании целостного мировоззрения в противовес клиповому мышлению постмодернизма.

Таким образом, межрелигиозный диалог приобретает новый смысл и наполнение – не только диалог верующих и богословов по теологическим вопросам. Религиозные институты становятся ядром диалога цивилизаций, опирающегося на традиционные духовно-нравственные ценности как залога суверенитета, многополярности и справедливого мироустройства. Во имя безопасности и лучшего будущего всей нашей общей планеты.

Поэтому религиозные деятели должны работать вместе с политиками, с государством, если хотим сохраниться в истории. Это тоже основа нашего не просто сотрудничества, но активного взаимодействия. Принцип категорического отделения религии от государства (порой ставший уже своего рода догмой), когда речь идет о диалоге цивилизаций, защите нравственности как социального фактора и традиционных ценностей как основы идентичности народов, их сохранения и развития, возможно, даже потребует нового креативного осмысления.

Патриарх у реликвий пророка Мухаммада (мир ему)

Знаковым стало личное участие Патриарха Кирилла в заседании в Казани. Он стал особым гостем высокого форума, начавшегося с чтения Корана и обращения ко Всевышнему Аллаху.

«Россия имеет очень богатый опыт взаимоотношений с мусульманским миром… Мы вместе с мусульманами на протяжении всей истории принадлежали этой стране, жили в этом месте вместе, и этот исторический опыт способствовал созданию совершенно особой атмосферы доверия и расположенности к диалогу друг с другом. Наши фундаментальные ценности не просто похожи, а практически являются одними и теми же», - заключил глава Русской православной церкви.

Фото: Сергей Власов, пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, foto.patriarchia.ru

«Мы в хорошем смысле консервативны. Православные и мусульмане решительно отвергают апокалиптичную тенденцию – попытки утвердить грех как некую социальную норму или как один из вариантов человеческого поведения… – добавил он. – Главный вызов XXI века – это вызов со стороны безбожного секулярного мира. Если христиане и мусульмане вместе будут способны об этом говорить, то это будет свидетельствовать о том, что мы, практически отталкиваясь от своих религиозных убеждений, можем вместе противостоять трагической тенденции развития человеческой цивилизации, которая вытесняет Бога».

«Взаимодействие православного христианства с исламом может обеспечить создание общего фронта борьбы за выживание человеческой цивилизации», - этот тезис Патриарха много лет также повторяют мусульмане за своим духовным лидером муфтием Гайнутдином.

Не менее впечатляющим стало то, что Кирилл посетил столицу древней Волжской Булгарии. Там он, помимо всего прочего, побывал даже на выставке священных реликвий пророка Мухаммада (мир ему), прошедшей в рамках празднования 1101-й годовщины официального принятия ислама этим поволжским государством.

Участие и слова главы РПЦ можно назвать прорывом и наглядным свидетельством беспрецедентного сближения православных и мусульман, того, о чем еще писал Гаспринский, потом говорили Путин и Гайнутдин. Такого уровня наш диалог и соработничество, наверное, достигают впервые.

Куда ж без татар

Большой вклад в проведение форума в Казани внес вице-премьер Марат Хуснуллин. Ключевая роль - Раиса РТ Рустама Минниханова. Татарский фактор вновь в истории России оказывается в числе ключевых.

Четко, с татарской мудростью в ходе заседания группы глава республики сформулировал суть дела: «Сегодня наш общий дом проходит непростой период. Идет сложный процесс формирования многополярного мира. Меняется схема развития, при которой несколько государств получали экономические и политические преимущества за счет эксплуатации ресурсов других стран».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хуснуллин зачитал приветствие Президента участникам группы, в котором вновь была подчеркнута роль нашей уммы: «Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного сотрудничества с ними [странами исламского мира]. Мы заинтересованы в укреплении налаженных связей и обретении новых партнеров... Отмечу, что значимую роль в расширении международных контактов играют российские мусульмане».

Позже в Болгаре Раис особо выделил роль ислама в сохранении и национальном развитии татар: «Без религии, без Всевышнего у нас нет никакой перспективы». Отдельно он остановился на приезде в Казань Патриарха Кирилла. «В своей речи он обозначил такую деталь, которую я слышал впервые, что ислам и православие могут противостоять тем неправильным движениям, что есть в мире, и это правда», – резюмировал Минниханов и сообщил, что глава РПЦ просил передать поклон и поздравления всем мусульманам.

Татары вновь на острие православно-мусульманского сближения. Ответственность за общий евразийский дом – часть духовной традиции нашего народа, истина, основанная на многовековом опыте.

Да, мы, наверное, были первыми, кто, исходя из послания Гаспринского, работал во имя такого союза. Сейчас к этому всех подвели критические, часто трагические события. Но это должно заставить нас, российских мусульман, действовать в этом направлении еще активнее.

Нет альтернативы

В СМИ и соцсетях звучали претензии к уровню мероприятий в Казани, что не смог лично посетить Путин. Это технические второстепенные моменты. Надо исходить из стратегической перспективы того, что произошло. Как на нас будут смотреть историки много лет спустя.

Ситуация в мире все время усложняется. Растут старые и появляются новые угрозы. Владимир Зеленский начал активно разыгрывать «исламскую карту». Выступая на саммите Лиги арабских государств, украинский президент попытался давить на его участников, используя именно религиозный фактор. Громко прошел также саммит КНР – Центральная Азия. Пекин явно все глубже входит в традиционную зону российских интересов. Актуализируется мусульманский вопрос и там.

В то же время, говоря прямо, мы видим, что православный фактор во внешней политике пока не дал того, чего от него ожидали. Ни одна православная страна, за исключением Беларуси (и то не по религиозным причинам) не поддержала Россию однозначно.

Даже Сербия, скорее всего, не сможет долго балансировать, сидеть на «трех стульях» (в ее внешней политике еще есть Турция) и сделает окончательный выбор в пользу Брюсселя. Грузия хоть и не участвует в санкциях, но из-за Абхазии и Южной Осетии отношения с ней вряд ли нормализируются в обозримом будущем. Молдова все больше уходит в сторону Румынии. Про Украину и говорить излишне. Там по понятным причинам ослабли даже позиции РПЦ. А усилился фактор Вселенского патриарха Варфоломея, центр которого не только расположен в стамбульском Фенере, но и который, кстати говоря, гражданин и офицер армии Турции.

Таким образом, евразийский православно-мусульманский, славяно-тюрко-кавказский симбиоз – это не нечто сумбурное, сиюминутное. Это не просто реакция на давление извне и расширение антимосковской коалиции. Это суть, судьба России. Давно пора ее принять как данность, не противиться, а развиваться в полном соответствии со своей природой. Это диктует ситуация в мире. Это залог нашего выживания и успехов.

Дамир Мухетдинов,

Первый заместитель Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации