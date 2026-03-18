Эволюция «Железного Дамира»: как Шарипзянов уже стал лучшим защитником в истории КХЛ

Воспитанник нижнекамского хоккея Дамир Шарипзянов стал самым результативным защитником в истории КХЛ, набрав 66-е очко в минском матче и побив девятилетний рекорд Криса Ли. Однако, это не история о восхождении «золотого мальчика». Как Дамир прошел путь от жертвенного «домоседа» до главного атакующего защитника лиги - в материале «ТИ-Спорта».





Шарипзянов шел к планке лучшего через борьбу со своим эго, а стал «простым нижнекамским парнем»

В том, что нижнекамский воспитанник Дамир Шарипзянов официально станет самым результативным игроком обороны в Континентальной хоккейной лиге за одну «регулярку», сомнений не оставалось еще в феврале, когда он повторил свое же достижение предыдущих сезонов. До рекорда бывшей звезды «Металлурга» Криса Ли, который в сезоне 2016/17 набрал 65 очков, оставалась буквально пара баллов, а форма, которую набрал Дамир, не оставляла шансов на то, что мы не увидим нового рекордсмена.

Исторический момент произошел накануне во время реализации численного преимущества «Авангарда» в минском матче с «Динамо». При счете 1:1 Шарипзянов, выполнявший роль диспетчера на синей линии, отдал точную передачу на своего партнера по обороне Лажуа, чей бросок завершился взятием ворот. Эта голевая передача стала для Дамира 66-м набранным баллом в текущем сезоне. К моменту установления рекорда в активе капитана «Авангарда» значилось 23 заброшенные шайбы и 43 результативных паса. Примечательно, что для достижения этой планки игроку потребовалось 65 матчей — по сути, это показатель эффективности, сопоставимый с ведущими форвардами лиги.

«Да, согласен, что гора с плеч упала. Рад, что работа, которую проделывал весь сезон, проделывал много лет, возвращается и окупается. Спасибо организации, клубу, партнерам, родителям, жене и детям, что я здесь. Без них бы ничего не было», — комментировал после игры Шарипзянов.

Важно отметить, что если Крис Ли устанавливал свой рекорд в совсем другой КХЛ, в условиях другой плотности календаря, то Шарипзянов добился этого результата в эпоху более жесткого потолка зарплат и высокой конкуренции.

Путь от разрушителя к творцу. Эволюция «домоседа» Шарипзянова

Путь Дамира Шарипзянова к статусу лучшего атакующего защитника лиги получился, как и положено, тернистым. В возрасте 17 лет он решил, что хочет попробовать свои силы за океаном, в системе «Лос-Анджелеса», будучи даже не задрафтованным ни одной командой. Однако в 21 год «Лос-Анджелес» отдал его в аренду в нижнекамский «Нефтехимик», после чего доморощенный нижнекамец признавал, что поехал в Америку слишком рано и нужно было бы сначала «обрасти мясом» здесь.

Уже после того, как Дамир переедет в Омск в статусе безоговорочного лидера обороны «волков» и в первом же сезоне поможет своей команде завоевать Кубок Гагарина, защитник даст интервью автору этого текста, где признается, что полностью переосмыслить свою карьеру ему помогло понимание: нужно быть проще как человек и не зазнаваться. Этому его научили отец и детский тренер.

«Естественно, есть внимание со стороны СМИ, со стороны общественности. Но я остался таким же человеком, каким был и без кубка. Простым нижнекамским парнем. Просто у меня теперь есть звание обладателя Кубка Гагарина. Буду стараться следить за собой, чтобы не возвышаться, не надевать корону. В детстве мне иногда говорили, что я зазнавался, и это были хорошие уроки для меня. А сейчас я держу себя в границах и знаю, как это делать. Если ты зазнаешься, это потом на игре скажется, сто процентов. И ты уже не будешь играть и приносить пользу. Я через это прошел в раннем возрасте. Хоть там и зазнаваться нечего было, но почему-то зазнавался. И тогда мой тренер и отец ставили на место. Говорили, что так дело не пойдет», — говорил Дамир в 2021 году.

Все помнят, как Шарипзянов, будучи травмированным буквально со всех сторон, с переломом доигрывал тот эпический финал против ЦСКА, принимая на себя бросок за броском, что в итоге позволило завершить противостояние с уверенными 4–2 в серии.

Однако, когда он только приходил в омский клуб к Бобу Хартли, в нем видели крепкого, надежного защитника оборонительного плана — «домоседа», чья задача — ловить шайбы на себя (в чем он до сих пор является одним из лидеров лиги) и чистить пятак. Никто не ожидал, что этот парень превратится в главного плеймейкера команды. Однако именно в Омске произошла невообразимая метаморфоза, ставшая возможной благодаря железной дисциплине и феноменальной работоспособности.

Вся карьера Дамира говорит о том, что нынешний феноменальный сезон — это не случайный всплеск, а логическое восхождение за счет работы и дисциплины. В сезоне 2023/24 он набрал 53 очка, заставив экспертов говорить о себе как о топ-защитнике. В следующем году — 47 очков. Но сезон 2025/26 стал настоящим взрывом. Дамир перестал просто «помогать» атаке, он стал ее сердцевиной. А преодоление отметки в 300 очков за карьеру в КХЛ по ходу этого сезона стало лишь промежуточной станцией.

Шарипзянов обладает редким даром — он читает игру на два хода вперед. Поэтому говорить только о том, что он наколачивает шайбы и раздает передачи, было бы несправедливо. Да, его бросок от синей линии стал не просто средством доставки шайбы к воротам, а точечным оружием, но и в защите он отрабатывает шикарно, считывая следующие действия оппонентов, толкаясь у бортов и подчищая свой пятак. Если посмотреть на тепловую карту его перемещений, становится ясно: он везде. Он блокирует броски в меньшинстве, а через смену уже дирижирует розыгрышем «пять на четыре». Эта универсальность позволила не только обойти Криса Ли по очкам, но и сохранить положительный показатель полезности, что для атакующего защитника — задача повышенной сложности.

Шарипзянов — командный игрок, рекорд — лишь приятный бонус

Рекорд Шарипзянова — это показатель того, что роль защитника в российском хоккее постепенно меняется. Теперь «защитник-бомбардир» — это не обязательно легионер, приглашенный под большинство, а свой, доморощенный лидер с российским паспортом и капитанской нашивкой. Согласитесь, 23 гола Дамира в сезоне — результат, которому позавидовали бы многие элитные форварды. Он доказал, что можно быть лучшим в обороне (лидируя по блокированным броскам в «Авангарде») и одновременно быть самым результативным игроком защиты в истории лиги.

Однако для самого Дамира и для всего Омска этот рекорд — лишь приятный бонус перед настоящей битвой. Впереди плей-офф, и там статистика регулярного чемпионата обнуляется. Но психологическое преимущество, которое получил «Авангард» благодаря такой форме своего капитана, трудно переоценить. Команда видит перед собой лидера, который находится в расцвете сил и способен делать разницу в каждом эпизоде. Сообщения в телеграм-каналах и спортивных СМИ единогласны: Шарипзянов прямо сейчас — самый совершенный игрок обороны, которого видела КХЛ за последние годы.

Глядя на то, как Шарипзянов праздновал рекорд с командой в Минске, было заметно: он уже думает о следующем матче. Его амбиции выходят за рамки личных достижений. Крис Ли когда-то установил планку, которая казалась вечной, но Дамир поднял ее на новую высоту. Пока трон занят «Железным Дамиром», и его история в этом сезоне еще далеко не закончена. Впереди главная проверка — кубковая весна, где капитан «Авангарда» намерен повторить свой успех 2021 года. В позапрошлом сезоне планы сорвались лишь в овертайме седьмого матча с будущими чемпионами. Теперь Омск выглядит как серьезная машина, способная смять кого угодно в КХЛ.