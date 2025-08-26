Евгения Медведева рассказала, почему решила сделать пластику носа

Фото: соцсети Евгении Медведевой

Российская фигуристка, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева поделилась историей, после которой решилась сделать ринопластику (пластическую операцию на нос). Фигуристка заявила, что решение пришло после столкновения на одной из тренировок. В итоге этот шаг позволил Евгении исправить проблемы с перегородкой, а также а целом стать более привлекательной внешне.

«Я достаточно свободно говорю про какие-то внешние изменения. К пластической хирургии я тоже спокойно отношусь. Короче, 2019 год, Канада. Я катаюсь, вышла на лед, думаю: «Вау, пустой лед, дай-ка я сейчас разгонюсь». С нами в группе у Брайана [Орсера] каталась девочка.

Я делаю раз-два-три-четыре-пять (показывает разворот), выхожу, и, откуда ни возьмись там берется эта девочка. Она едет спиной, и я ей вот так вот, носопыркой прямо в затылок. Мы разлетаемся. И нос у меня, и перегородка у меня вот так (показывает волну). У меня все зажило, перегородка такая, левая ноздря не дышит. В принципе, и здоровье поправила, и красоту навела», – рассказала Евгения в интервью на канале Fametime.

Напомним, в июле Евгения Медведева приняла участие в ледовом шоу-мюзикле Алины Загитовой «Ассоль». В ответ олимпийская чемпионка также выступит на ледовом шоу Евгении Медведевой «Евгения Медведева и друзья» 13 сентября на «ЦСКА Арене».