Евгения Медведева рассказала о свадьбе с Ильдаром Гайнутдиновым

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась подробностями свадьбы с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Об этом она рассказала Пятому каналу перед шоу «Дискотека 90-х на льду».

По словам фигуристки, праздник во многом удался благодаря организаторам и выступлениям приглашенных артистов. Медведева отметила, что им с мужем удалось уделить внимание не только гостям, но и друг другу.

Спортсменка рассказала, что они с Гайнутдиновым больше всего боялись провести этот день, постоянно отвлекаясь на других людей, и переживали, что из-за этого не смогут в полной мере запомнить собственную свадьбу. Однако приглашенные артисты взяли на себя задачу развлекать гостей и создавать праздничную атмосферу, поэтому молодоженам не пришлось делать это самостоятельно.

Медведева также подчеркнула, что им с мужем удалось отдохнуть на собственной свадьбе, несмотря на масштаб торжества и 200 гостей.

Фигуристка сообщила, что свадьба не окупилась полностью, однако подарки гостей существенно помогли молодоженам покрыть расходы. По ее словам, они устроили праздник с большим размахом, поэтому поддержка приглашенных оказалась для них особенно приятной.

Кроме того, Медведева уточнила, что они с мужем не планировали свадебное путешествие. К его отсутствию фигуристка относится спокойно.