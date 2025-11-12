news_header_top
12 ноября 2025 10:05

Евгения Медведева рассказала, когда у нее состоится свадьба с Ильдаром Гайнутдиновым

Фото: телеграм-канал Евгении Медведевой

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2018) Евгения Медведева в беседе с «Чемпионатом» поделилась, когда у нее состоится свадьба с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

«Свадьба в следующем году, с датой пока не определились. Я чувствую себя лучше всех! Чего-то будоражащего не чувствую, скорее спокойствие. Всё хорошо, всё идёт своим чередом. Я стала счастливее», – сказала Медведева.

Медведева и Гайнутдинов познакомились на съемках проекта «Звездные танцы». Пара состоит в отношениях с 2024 года.

