Евгения Медведева рассказала, когда у нее состоится свадьба с Ильдаром Гайнутдиновым
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2018) Евгения Медведева в беседе с «Чемпионатом» поделилась, когда у нее состоится свадьба с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.
«Свадьба в следующем году, с датой пока не определились. Я чувствую себя лучше всех! Чего-то будоражащего не чувствую, скорее спокойствие. Всё хорошо, всё идёт своим чередом. Я стала счастливее», – сказала Медведева.
Медведева и Гайнутдинов познакомились на съемках проекта «Звездные танцы». Пара состоит в отношениях с 2024 года.