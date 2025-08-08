Евгения Медведева рассказала, что Гайнутдинов делает ее религиозной

Фото: соцсети Евгении Медведевой

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева раскрыла, как роман с танцором Ильдаром Гайнутдиновым меняет ее личность. Она заявила, что благодаря Ильдару она постепенно становится более набожной. В частности спортсменка рассказала, что в последнее время стала больше проводить время в храмах и стоять службы.

«100% его духовность сыграла большую роль в моих чувствах. Мои отношения с религией и с богом — достаточно интимная тема, но точно могу сказать, что ждала человека, который поможет найти ответы на мои вопросы, связанные именно с религией. И Ильдар — тот самый человек, который взял меня за руку и отвёл в храм. И для меня это действительно было важно, а сейчас я мелкими шажками, в каком-то своём ритме познаю что-то новое для себя в плане религии. Не с места в карьер, конечно, но стараюсь в комфортном и безопасном темпе идти туда, куда ведёт меня моя душа. Ильдар мне в этом помогает всячески», – сказала Медведева в интервью «7 дней».

Также фигуристка рассказала, что и ей и ее окружению нравятся изменения ее личности.

«Мы вместе на крупные праздники ходим. Вот в это Рождество впервые в жизни я стояла ночную службу. Это прямо большой шаг для меня был, много разных эмоций я испытала. В одиночку я точно не решилась бы. Мне нужна поддержка. А теперь у меня ощущение, что всё наконец-то стало правильно. Я очень долго ждала и искала любовь. Это правда. У меня есть давние подружки, они сейчас наблюдают за тем, как я меняюсь, за тем, как я живу, и они говорят, что это именно то, чего я ждала очень много лет», — приводит слова Медведевой «7 дней».