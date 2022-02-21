Евгения Лодвигова: «Видна положительная динамика по многим направлениям развития Казани»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По итогам 2021 года Казань показала устойчивое развитие и хорошую динамику по всем основным направлениям. Конечная цель этой работы – рост качества жизни горожан. Такое мнение по итогам прошедшей сессии Казгордумы журналистам ИА «Татар-информ» озвучила заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова.

Она отметила, что 2021 год для города был непростым – продолжающаяся пандемия внесла свои коррективы и ограничения во все сферы жизни. Несмотря на это, Казани удалось продемонстрировать стабильное и уверенное развитие.

«Доклад мэра на этой сессии был четким и лаконичным, при этом он отразил в себе все сферы жизни города. Видна положительная динамика по многим направлениям», – подчеркнула Лодвигова.

Она обратила внимание, что выступления участников нынешней итоговой сессии Казгордумы во многом носили нестандартный характер. Это позволило обсудить ключевые направления предстоящей работы в формате живого диалога.

«И по ТОСам (территориальное общественное самоуправление) интересный доклад был, или, например, блогер, который говорил о необходимости работы в соцсетях. Поэтому в целом впечатление от прошедшей сессии положительное. Особенно с учетом оценки Президента РТ, критики практически не было в наш адрес. Я думаю, это свидетельствует о том, что мы ведем работу в правильном направлении на благо наших жителей», – резюмировала Евгения Лодвигова.

