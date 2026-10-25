Евгения Косецкая в 18-й раз стала чемпионкой России по бадминтону

Бадминтонистка Евгения Косецкая, представляющая Татарстан, выиграла женский одиночный разряд на чемпионате России, который проходит в Казани. Для спортсменки это уже 18-й титул чемпионки страны. Об этом сообщили в канале МАКС Минспорта Татарстана.

Финальные матчи турнира состоялись 25 октября. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из 17 регионов России.

Чемпионат включает пять разрядов: мужской и женский одиночные, мужской и женский парные, а также смешанный парный.

Фото: https://max.ru/id1655043416_gos