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На главную ТИ-Спорт 25 октября 2026 16:02

Евгения Косецкая в 18-й раз стала чемпионкой России по бадминтону

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Евгения Косецкая в 18-й раз стала чемпионкой России по бадминтону

Бадминтонистка Евгения Косецкая, представляющая Татарстан, выиграла женский одиночный разряд на чемпионате России, который проходит в Казани. Для спортсменки это уже 18-й титул чемпионки страны. Об этом сообщили в канале МАКС Минспорта Татарстана.

Финальные матчи турнира состоялись 25 октября. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из 17 регионов России.

Чемпионат включает пять разрядов: мужской и женский одиночные, мужской и женский парные, а также смешанный парный.

Фото: https://max.ru/id1655043416_gos

#бадминтон #евгения косецкая
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