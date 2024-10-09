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Евгения Коцарь войдет в состав Общественной палаты РТ
Госсовет РТ утвердил членом Общественной палаты РТ Евгению Коцарь – заведующую клубом Казанского высшего танкового командного училища. Ее кандидатуру большинством голосов поддержали депутаты на четвертом заседании парламента.
«19 сентября на заседании Общественная палата РТ приняла решение о досрочном прекращении полномочий члена палаты Тимура Камалетдинова в связи с избранием его депутатом Госсовета», – рассказал председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.
Поскольку он проходил по квоте Государственного Совета, парламенту необходимо утвердить нового члена Общественной палаты, отметил депутат.
Евгения Коцарь – супруга участника СВО и организатор народного гуманитарного движения «За Победу! Казань». Ее кандидатуру выдвинула региональная организация «Патриотическое объединение “Вектор”».
«Кандидатура соответствует всем предъявляемым требованиям», – подчеркнул Чубаров.
В работе заседания принимают участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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