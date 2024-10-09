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Общество 9 октября 2024 10:21

Евгения Коцарь войдет в состав Общественной палаты РТ

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Госсовет РТ утвердил членом Общественной палаты РТ Евгению Коцарь – заведующую клубом Казанского высшего танкового командного училища. Ее кандидатуру большинством голосов поддержали депутаты на четвертом заседании парламента.

«19 сентября на заседании Общественная палата РТ приняла решение о досрочном прекращении полномочий члена палаты Тимура Камалетдинова в связи с избранием его депутатом Госсовета», – рассказал председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Поскольку он проходил по квоте Государственного Совета, парламенту необходимо утвердить нового члена Общественной палаты, отметил депутат.

Евгения Коцарь – супруга участника СВО и организатор народного гуманитарного движения «За Победу! Казань». Ее кандидатуру выдвинула региональная организация «Патриотическое объединение “Вектор”».

«Кандидатура соответствует всем предъявляемым требованиям», – подчеркнул Чубаров.

В работе заседания принимают участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

#Общественная палата РТ
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