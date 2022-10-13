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Ру Тат
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Культура
13 октября 2022  11:38

«Евгения казанская публика знает и любит»: Оркестр La Primavera объяснил замену солиста

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Казанский камерный оркестр La Primavera заменил солиста на ближайшем концерте – вместо заявленного ранее Рината Шакирова на сцену выйдет казанский пианист, заслуженный артист России Евгений Михайлов.

Замену солиста в оркестре La Primavera объяснили болезнью ранее заявленного пианиста.

«Евгения казанская публика хорошо знает и любит – у него много поклонников, и не только в нашем городе – артист активно гастролирует. Мы очень благодарны ему, что он согласился выручить нас в непростой ситуации. Ринату же желаем скорейшего выздоровления», – отметил художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов.

По информации организаторов, программа концерта 15 октября не изменилась: Михайлов исполнит второй фортепианный концерт Шопена, который у него так же есть в репертуаре.

Еще одна участница концерта – лауреат множества международных конкурсов, доцент Московской консерватории Элеонора Карпухова. Пианистка родилась в Казани и была приглашена в ежегодный проект оркестра «Tatar Stars с европейских сцен» – он объединяет знаменитых музыкантов, так или иначе связанных с Татарстаном.  Элеонора исполнит сочинения Моцарта, Шумана, Мендельсона.

За дирижерским пультом – Рустем Абязов и Ильяс Камал.

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