Евгений Кадышев избран на должность мэра Чебоксар

На должность главы Чебоксар-председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов официально избрали 60-летнего Евгения Кадышева. Кандидатуру Кадышева единогласно поддержали все фракции городского парламента на прошедшем сегодня 25-м заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов.

«Официальную информацию мы опубликуем позже, ее пока нет, потому что заседание закончилось только что. Но да, могу подтвердить, что его избрали», – сообщили «Татар-информу» в Управлении информации, общественных связей и молодежной политики города.

Напомним, Кадышев был временно исполняющим обязанности главы города после смерти мэр Олега Кортунова, который 23 августа ушел из жизни на 38-м году жизни. Среди причин его смерти называлась сердечная недостаточность. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Татар-информа».