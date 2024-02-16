Евгений Варакин: Ремонт школ в Лисичанске вышел на качественно новый уровень

Татарстан продолжает восстановление образовательных учреждений в Лисичанске. Из трех ремонтируемых объектов работы полностью завершены в одной школе, еще в двух они вышли на финишную прямую.

Ход восстановительных работ в учебных учреждениях находится на контроле у вице-премьера Татарстана Евгения Варакина. Очередной осмотр ремонтируемых школ главный куратор Лисичанска от Татарстана провел совместно с мэром города Эдуардом Сахненко. Они ознакомились с качеством выполняемых работ, пообщались с представителями подрядной организации.

Как отмечает Евгений Варакин, после того, как Республика Татарстана смогла решить вопрос с подачей тепла в восстанавливаемые школы, ремонтные работы вышли на качественно новый уровень, позволяющий вести отделочные работы внутри объектов без пауз, ранее требуемых на просушку стен и залитых полов.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.