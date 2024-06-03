Евгений Варакин проконтролировал, как идет ремонт в спортшколе Лисичанска

Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин и мэр Лисичанска Эдуард Сахненко провели выездное совещание в детско-юношеской спортивной школе, к ремонту которой этой весной приступил шеф-регион.

Вместе с представителями подрядной организации и управления по делам молодежи и спорту чиновники ознакомились, как идут работы, обсудили детали ремонта – от цветовой гаммы стен до восстановления поврежденной кровли.

Сегодня на объекте выполнено остекление зала, частично заменены балки перекрытия, ведется восстановление электропроводки.

«Это уже не капитальный объект, это реконструкция. Я убежден, что в результате выполненных работ Лисичанск получит спортивный комплекс, отвечающий самым современным требованиям», – отметил Евгений Варакин.

Ремонт детско-юношеской спортивной школы Лисичанска планируют завершить уже в этом году. Подрядной организации предстоит выполнить девять видов работ – полностью заменить системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, кровлю, канализацию, отремонтировать блочно-модульную котельную и фасад здания, выполнить внутриотделочные работы и благоустроить прилегающую территорию.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.