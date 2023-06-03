Евгений Варакин отмечен за вклад в восстановление Лисичанска

Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, курирующий восстановление Лисичанска и Рубежного в ЛНР, отмечен сразу двумя наградами.

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил представителю региона-шефа медаль «За заслуги» II степени. Особого знака Варакин удостоен за эффективное выстраивание взаимодействие с властями и местными жителями, координацию работы по восстановлению подшефных населенных пунктов и оказанию гуманитарной помощи местному населению.

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«Без деятельного участия и содействия этих людей добиться тех темпов, объемов и качества, которые демонстрируют процессы возрождения нашей республики сейчас, было бы невозможно», – отметил во время церемонии награждения Леонид Пасечник.

Кроме того, Евгению Варакину вручена благодарность за активное взаимодействие с Министерством транспорта Российской Федерации, за подписью главы ведомства Виталия Савельева.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.