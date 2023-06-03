Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Евгений Варакин отмечен за вклад в восстановление Лисичанска
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин, курирующий восстановление Лисичанска и Рубежного в ЛНР, отмечен сразу двумя наградами.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил представителю региона-шефа медаль «За заслуги» II степени. Особого знака Варакин удостоен за эффективное выстраивание взаимодействие с властями и местными жителями, координацию работы по восстановлению подшефных населенных пунктов и оказанию гуманитарной помощи местному населению.
«Без деятельного участия и содействия этих людей добиться тех темпов, объемов и качества, которые демонстрируют процессы возрождения нашей республики сейчас, было бы невозможно», – отметил во время церемонии награждения Леонид Пасечник.
Кроме того, Евгению Варакину вручена благодарность за активное взаимодействие с Министерством транспорта Российской Федерации, за подписью главы ведомства Виталия Савельева.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»