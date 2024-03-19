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Евгений Варакин осмотрел поврежденный обстрелами ВСУ детский сад Лисичанска
Вице-премьер Республики Татарстан Евгений Варакин и мэр Лисичанска Эдуард Сахненко посетили одно из дошкольных учреждений города. Цель их визита в детский сад – оценить состояние объекта и объемы работ, требуемых для его возможного восстановления.
Образовательное учреждение, которое осмотрели Варакин и Сахненко, было построено в 1978 году. С этого момента в нем проводился только косметический ремонт, из-за чего коммуникации, и особенно система отопления, пришли в негодное состояние – практически все радиаторы лопнули и требуют замены. Ситуацию усугубили и военные действия. В результате ракетных ударов со стороны ВСУ в здании повреждены кровля и оконные рамы.
По итогам визита в лисичанский детский сад Евгения Варакина и Эдуарда Сахненко будет произведен подсчет затрат необходимых для капитального ремонта учреждения. О сроках начала работ и источниках финансирования не сообщается.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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